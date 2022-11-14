إصابة 4 من أسرة واحدة في انقلاب «توك توك» بكفر الشيخ

أُصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، في حادث انقلاب «توك توك» بقرية أريمون التابعة لمركز كفر الشيخ، مساء اليوم الاثنين، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الفحوصات والإسعافات المطلوبة، وجار متابعة حالتهم بالمستشفى.

إخطار بانقلاب توك توك ووجود مصابين

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول 4 مصابين في حادث انقلاب «توك توك» بقرية أريمون.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال والفحص تبين من سجلات المستشفى إصابة كلا من السيد بدير السيد، 35 سنة، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ووفاء بدير السيد، 52 سنة، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وريتاج رضا السيد، 8 سنوات، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ورودينا رضا السيد، 6 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، وحُرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.