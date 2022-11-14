ختام فعاليات ملتقى البرلس الدولي التاسع للرسم في كفر الشيخ «صور»

اختُتمت اليوم الاثنين، فعاليات ملتقى البرلس الدولي التاسع للرسم على الجدران والمراكب بمحافظة كفر الشيخ، والذي انطلق في 1 نوفمبر واستمر حتى 14 من نفس الشهر، بمشاركة 25 فنانًا تشكيليًا متطوعًا من 8 دول حول العالم.

الملتقى الذي بدأت أولى فعالياته في عام 2014م، وتحل هذا العام دورته التاسعة نظمته مؤسسة الفنان عبد الوهاب عبد المحسن للثقافة والفنون، بمشاركة نُخبة من كبار الفنانين الدوليين والمصريين، إلى جانب مشاركة العديد من أطفال مدينة البرلس.

بانوراما فنية على أرض البرلس

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن، منفذ ملتقى البرلس الدولي للرسم، لـ«الوطن»، إن الفنانين التشكيليين العالميين استطاعوا بأناملهم الذهبية تجسيد صورة طبيعة مدينة البرلس الساحلية التي يمتاز أهلها بحرفة الصيد، إلى بانوراما فنية جميلة للعام التاسع على التوالي.

وأكد «عبد المحسن»، أن الفنانين رسموا صورًا مستوحاة من الطبيعة كمراكب الصيد في البحر، وشباك الصيادين، وسط فرحة كبيرة وغامرة في عيون الأطفال الذين ساعدوا الفنانين في بعض الأعمال الفنية بعد أن تعلقوا بالفن التشكيلي والرسم والتلوين، مقدمًا خالص الشكر إلى الفنانون التشكيليون العالميون الذين شاركوا في الملتقى وكل من كان سببًا في نجاح الملتقى في عامه التاسع على التوالي.

ومن المقرر، أن يشهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، ختام فعاليات ملتقى البرلس التاسع للرسم على الحوائط والمراكب الذى تُنظمه مؤسسة الدكتور الفنان عبد الوهاب عبد المحسن، حيث يقوم بتفقد أعمال الملتقي، ثم يعقب ذلك تسليم شهادات التقدير إلي الفنانون التشكيليون العالميون المشاركون في الملتقى والقادمون من 8 دول.