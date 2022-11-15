توقعات طقس الإسكندرية اليوم.. هطول أمطار غزيرة وتحذيرات للسائقين

عادت الأمطار الغزيرة مع طقس الإسكندرية مجددا خلال تلك الآونة مع البدء الحقيقي لشتاء 2023، الأمر الذي يتبعه تحذيرات عدة للسائقين نتيجة الأمطار التي تسبب تراكم المياه في الشوارع الرئيسية والطرق المحورية بالإسكندرية، بالإضافة إلى الشبورة المائية فترة الفجر حتى الصباح.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية التحذيرات المهمة للسائقين التي أصدرتها محافظة الإسكندرية مع توقعات طقس الإسكندرية، بهطول أمطار غزيرة اليوم الثلاثاء بنسبة 40% بالإضافة إلى شبورة مائية خلال فترة الفجر على الطرق الزراعية.

تحذيرات مع أمطار غزيرة على الإسكندرية

أمطار الإسكندرية الغزيرة وما سببته من تراكم مياه في الشوارع، جعل محافظة الإسكندرية تصدر 3 تحذيرات للسائقين من أجل القيادة بشكل آمن، أولها توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد.

تحذيرات مع طقس الإسكندرية الممطر

كما طالبت الإسكندرية مع وقت الأمطار، تقليل التحرك بالسيارات، خلال فترات سقوط أمطار الإسكندرية وذلك للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، ومع وقت الشبورة المائية يرجى تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.