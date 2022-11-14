طقس الإسكندرية اليوم الاثنين.. معتدل ومتوقع سقوط أمطار خفيفة

تشهد حالة طقس الإسكندرية اليوم الاثنين، اعتدالا في درجات الحرارة ونسبة الأمطار عما كان عليه الوضع أمس الأحد الذي شهد امطار غزيرة على مناطق عدة من المدينة الساحلية، إلا أن ذلك الاعتدال الطفيف لم يمنع شركة الصرف الصحي، من الاستمرار في حالة الطوارئ التي بدأت منذ الاثنين الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم الاثنين، معتدل الحرارة نهارا يصحبه سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

حالة الطقس في الإسكندرية

ويسود طقس معتدل الحرارة نهارا على الإسكندرية، على أن تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كما تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة الإسكندرية اليوم

وترتبط حالة طقس الإسكندرية اليوم، بدرجات الحرارة والتي تصل فيها الدرجة العظمى إلى 24 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة مئوية.

ارتفاع الأمواج في الإسكندرية

وتشهد حركة ارتفاع الأمواج إنخفاض عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية حيث يبلغ قدرها من 1 إلى 1.5 متر، وهو ما يعني هدوء الأمواج عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية الذي كانت تشهد ارتفاع الأمواج وتتجاوز المترين.