المشدد 15 عاما لمتهم بتزوير محررات رسمية في جرجا بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، حكما بالسجن المشدد 15 عاما لعامل لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية بدائرة قسم جرجا بمحافظة سوهاج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم، وأحمد عصمت الزيني، وأمانة سر صلاح تمام.

ضبط المتهم بتزوير محررات رسمية

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير الماضي بدائرة قسم جرجا بمحافظة سوهاج، عندما وجهت الجهات المختصة بسوهاج للمدعو «م . ح»، 40 عاما، عامل، حاصل على دبلوم، تهمة تزوير في محررات رسمية وتقليد خاتم شعار الجمهورية، وذلك لإنهاء أوراق خاصة بسفرة خارج البلاد، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.

المشدد 15 عاما لمتهم بإحراز مواد مخدرة

كما قضت محكمة جنايات سوهاج، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، أحرز مواد مخدرة وسلاح آلي بدون ترخيص.