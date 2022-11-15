الرئيس الأوكراني: روسيا دمرت كل البنى التحتية الحيوية في خيرسون

قال الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، إن «موسكو» دمرت كل البنى التحتية الحيوية في «خيرسون» قبل انسحاب القوات الروسية منها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشار مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، للصحفيين، إلى استمرار المناقشات مع أوكرانيا بشأن تزويدها بوسائل الدفاع الجوي.

وتعهدت «واشنطن» في وقت سابق، بتقديم مساعدات تصل قيمتها إلى 21.4 مليار دولار منذ 2014، بينها 18.6 مليار دولار منذ بدء الأزمة الاوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بيلاروسيا: تشديد الإجراءات الأمنية في 14 منطقة من «بريست» و«جوميل»

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قدمت في وقت سابق، 25 حزمة من المساعدات العسكرية لـ أوكرانيا منذ أغسطس 2021، فيما بلغ إجمالي حجم المساعدات أكثر من 19.3 مليار دولار.

وفي بيلاروسيا، أعلن وزير الداخلية إيفان كوبراكوف، تشديد الإجراءات الأمنية في 14 منطقة، من «بريست» و«جوميل» لضمان أمن المواطنين، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.