زيلينسكي يطمئن واشنطن: مستعدون لمفاوضات حقيقية مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنّه منفتح على المحادثات مع روسيا، لكن ضمن مفاوضات حقيقية من شأنها إعادة حدود أوكرانيا وتعويضها عن الهجمات الروسية ومعاقبة المسؤولين، حسب وصفه لوكالة أنباء رويترز.

جاءت تصريحات زيلينسكي في خطاب، بعد أيام من تقرير لصحيفة واشنطن بوست، قال فيه إنّ واشنطن تريد من كييف أن تشير إلى استعدادها لإجراء محادثات، مع القلق من أنّ ظهور كييف المتعنّت قد يضر بقضيتها للحصول على الدعم الدولي.

زيلينسكي: أوكرانيا اقترحت المحادثات أكثر من مرة

وفي حديثه قبل أن يلقي كلمة أمام زعماء العالم في قمة المناخ العالمية، قال زيلينسكي: «يجب على أي شخص جاد بشأن أجندة المناخ أن يكون جادًا بشأن الحاجة إلى استعادة وحدة أراضينا، وإجبار روسيا على الدخول في مفاوضات سلام حقيقية».

وقال إنّ أوكرانيا اقترحت مرارا مثل هذه المحادثات، لكنها تلقت دائما ردود فعل روسية عنيفة بهجمات إرهابية جديدة أو قصف أو ابتزاز، موضحا أنّ استعادة وحدة الأراضي الأوكرانية، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، والتعويض عن الأضرار التي سببتها الأزمة، وضمانات عدم تكرار ذلك، هي شروط أوكرانيا للمحادثات.

شروط زيلينسكي للمفاوضات

وكان زيلينسكي أصدر مرسومًا يقضي بأنّ كييف لن تتفاوض أبدًا مع موسكو طالما ظل فيلاديمير بوتين رئيسًا لها، وذلك منذ أعلنت روسيا ضمّ الأراضي الأوكرانية في نهاية سبتمبر، وكرر مسؤولو كييف الموقف في الأيام الأخيرة، بينما قالوا إنّ كييف ستكون على استعداد للتفاوض مع خليفة بوتين في المستقبل.