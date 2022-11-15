تخصيص نشرة أخبار COP27 بالإذاعة المدرسية في بني سويف

خصصت مدارس محافظة بني سويف، فقرة يومية في الإذاعة المدرسية للتغطية الإخبارية لأحداث وفعاليات قمة المناخ cop27 طوال فترة انعقادها، بمدينة شرم الشيخ المصرية ضمن سلسلة من الفعاليات التي التي تنظمها الوزارة والتي تتضمن ندوات للطلاب والمدرسين حول ظاهرة التغيرات المناخية.

تعليم بني سويف: ندوات للطلاب والمُعلمين حول ظاهرة التغيرات المناخية

وقال محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إن مدارس المحافظة خصصت فقرة يومية بالإذاعة المدرسية للتغطية الإخبارية لأحداث وفعاليات مؤتمر قمة المناخ، حيث يجرى إعدادها جيدًا من الطلاب بإشراف المُعلمين، داخل كل مدرسة وعرض تلك الفقرة خلال الإذاعة المدرسية، فضلا عن إعداد خطة لتنفيذ مجموعة من الندوات للطلاب والمُعلمين بالمدارس حول ظاهرة التغيرات المناخية، وذلك بهدف رفع الوعي الطلابي بهذه الظاهرة، وأسبابها وتأثيراتها السلبية على الإنسان والبيئة والكائنات الحية وكيفية مواجهتها والحد منها.

تعليم بني سويف: معرض للتغيرات المناخية تهدف للتوعية بأخطار الظاهرة

وأشار وكيل تعليم بني سويف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه بالإضافة إلى الندوات جرى تنفيذ معارض بينها معرض رياض الأطفال بمدرسة الشناوية الرسمية لغات حول التغيرات المناخية والذي ضم العديد من المعروضات المأخوذة من البيئة والتي تهدف إلى التوعية بأخطار ظاهرة التغيرات المناخية وآثارها على البيئة.

ندوات بمدارس بني سويف للتوعية بخطورة التغيرات المناخية

ونظمت مدارس محافظة بني سويف عدة ندوات شملت كل مدارس المحافظة للتعريف بظاهرة التغيرات المناخية، وأسباب تلك الظاهرة وتأثيرها على البيئة والكائنات الحية، وكيفية مواجهة تلك الظاهرة، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات ثقافية وفنية بين الطلاب حول تلك الظاهرة.