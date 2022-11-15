الأردن يعلن عدم وجود شبهة جنائية بوفاة الفنان أشرف طلفاح

أعلنت السلطات الأردنية، عدم وجود شبهة جنائية بوفاة الفنان أشرف طلفاح في مصر.

وقبل أيام، وصل الفنان الأردني، أشرف طلفاح، إلى القاهرة للمشاركة في عمل فني ودرامي، والتقدم بأوراقه لنيل الدكتوراه في فنون المسرح من أكاديمية الفنون بالقاهرة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» لإخبارية.

وأشارت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، إلى تواصلها مع سفارة بلادها في مصر، التي تتابع مع الجهات المختصة التحقيقات التي تجريها حول وفاة الفنان أشرف طلفاح، التي أكدت معلومات أولية من الجهات الأمنية بالقاهرة عدم وجود أي شبهة جنائية وراء الوفاة.

وأبلغت الجهات المصرية، السفارة الأردنية في القاهرة، أنه بعد مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة في مكان إقامة الفنان أشرف طلفاح لم يتبين دخول أحد إلى شقته.

وفاة الفنان أشرف طلفاح نتيجة نزيف في المخ

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، إن التقرير الطبي أشار إلى أن وفاة الفنان أشرف طلفاح، كانت نتيجة نزيف في المخ وارتشاح رئوي وهبوط حاد بالدورة الدموية، مؤكدة أن السلطات المصرية تبدي تعاونا كاملا وشفافا حول مجريات التحقيق.

السلطات المصرية تطلع شقيق أشرف طلفاح على التقييم الطبي

وأضافت الخارجية الأردنية، أن السلطات المصرية، أطلعت شقيق أشرف طلفاح على التقييم الطبي والتحقيقات الأولية التي أجرتها، فيما تتابع السفارة الأردنية لدى القاهرة، مجريات التحقيق مع السلطات المصرية وبالتنسيق مع شقيق الفنان الاردني الراحل.

وأمس الاثنين، قررت وزارة الثقافة الأردنية، إلغاء فعاليات الحفل الختامي لـ«مهرجان الأردن المسرحي»، على خلفية وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح، مشيرة في بيان، إلى تكريم الفائزين من الوزيرة هيفاء نجار، دون جمهور أو مراسم احتفالية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».