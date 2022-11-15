«الحزب الديمقراطي» يضمن الأغلبية في «الشيوخ» بعد الفوز في أريزونا

قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن «الحزب الديمقراطي» ضمن الأغلبية في «مجلس الشيوخ» بعد الفوز بمقعد ولاية أريزونا.

اتهامات متبادلة داخل الحزب الجمهوري

وفي وقت سابق، أثارت الأنباء التي تفيد بسيطرة «الديمقراطيين» على «مجلس الشيوخ» اتهامات متبادلة داخل الحزب الجمهوري، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وألقى منتقدو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، باللوم عليه نظرا للأداء السيئ لمرشحي «الحزب الجمهوري»، فيما انتقد جمهوريون آخرون زعيم الحزب في «الشيوخ» ميتش ماكونيل.

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس»، وتنافس الحزبان الجمهوري والديمقراطي، على جميع المقاعد الـ 435 في مجلس النواب و35 من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ.

وتنافس مرشحو الحزبين، على العديد من المناصب المحلية وحكام الولايات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.