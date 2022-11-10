نبيلة سيد أول مسلمة تفوز في انتخابات التجديد النصفي بأمريكا.. أصلها هندي

كتبت نبيلة سيد وهي امرأة مسلمة أمريكية هندية، تبلغ من العمر 23 عامًا، التاريخ في انتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة، وأصبحت أصغر نائبة تفوز في انتخابات الدائرة 51 لمجلس النواب من الهيئة التشريعية لولاية إلينوي في الولايات المتحدة ، بحسب ما ذكرته صحيفة «سياسات ديلي».

وكتبت «نبيلة» على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»،: «اسمي نبيلة سيد، وأنا مسلمة تبلغ من العمر 23 عامًا وأمريكية من أصل هندي، لقد قلبنا للتو منطقة ضواحي يسيطر عليها الجمهوريون، وفي يناير، سأكون أصغر عضو في الجمعية العامة لإلينوي».

نبيلة سيد أول أمريكية هندية في المجلس التشريعي لولاية إلينوي

جدير بالذكر أن نبيلة سيد ولت في بالاتين بإلينوي، وتخرجت في جامعة كاليفورنيا بدرجة في العلوم السياسية والأعمال.

ووفقاً لصحيفة إنديا ويست جورنال، فازت نبيلة سيد التي كانت ترتدي الحجاب وأصبحت أول أمريكية هندية في المجلس التشريعي لولاية إلينوي، إلى جانب عبد الناصر راشد، كان أيضًا أول من يتم انتخابه لعضوية الجمعية العامة في إلينوي.

وقالت نبيلة: «إن من المهم جدا بالنسبة لنا أن يكون لنا مقعد على الطاولة، وأن يكون لنا صوت في العملة التشريعية»، مضيفة إلى شبكة « أن بي سي شيكاجو»، أنهم يصوتون على أساس المرشح ويصوتون بناء على قضايا، وهذا ما أبلغناه طوال الوقت.