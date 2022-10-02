ترامب: الديمقراطيون تسببوا في ارتفاع معدلات التضخم بأمريكا

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن سياسات الحزب الديمقراطي تسببت في ارتفاع معدلات التضخم، وذلك في كلمة مع قرب انتخابات التجديد النصفي لـ «الكونجرس»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وشجع ترامب، ناخبي ميشيجان على دعم قائمة مرشحيه الجمهوريين خلال تجمع حاشد في مقاطعة «ماكومب»، وقال إنهم يمكن أن ينقذوا الموقف في «ولاية ميشيجان».

ترامب يتحدث داخل مركز الرياضة والمعارض التابع لكلية مقاطعة ماكومب

وتحدث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، داخل مركز الرياضة والمعارض التابع لكلية «مقاطعة ماكومب» المجتمعية في وارين، وفقا لما ذكره موقع «ديترويت نييوز» الأمريكي.

وضم التجمع، المرشح الجمهوري للحاكم تيودور ديكسون والمدعي العام مات ديبيرنو وكريستينا كارامو، مرشحة الحزب الجمهوري لمنصب وزير الخارجية.

وأضاف ترامب أن حركته السياسية تقف في وجه قوى التهديد، منتقدا الحاكمة الديمقراطية لولاية «ميشيجان»، جريتشن ويتمير، واصفا إياها بـ الإجهاض الراديكالي.

ووصف الرئيس الأمريكي السابق، بعض زملائه الجمهوريين بأنهم ضعفاء، مضيفا أن من الأفضل أن يصبحوا أقوياء بسرعة، وإلا فلن يكون لديك حزب جمهوري.

وقالت كارامو، إن «هؤلاء الناس يكرهون شجاعتنا لأنهم خائفون من هذه الحركة السياسية»، مضيفة، إن لا يوجد شيء يمكنهم القيام به لوقف حركة «ماجا».

وفي سياق آخر، يزور الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فلوريدا وبورتو ريكو هذا الأسبوع للوقوف على آثار الأعاصير المدمرة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأمريكية، ارتفاع عدد ضحايا «إعصار إيان» في ولاية فلوريدا إلى 47 قتيلا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»الإخبارية.