رئيس إندونيسيا: مجموعة الـ20 شجعت على تحقيق أهداف التنمية

قال الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، إن مجموعة دول العشرين أعدت حتى الآن الأموال للوباء القادم وقدمت المساعدة المالية من خلال التمويل، مشيرا في كلمته في افتتاح القمة المنعقدة في «بالي»، إلى أن المجموعة شجعت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وطالب ويدودو، بالاستعداد لأي جائحة مستقبلية محتملة.

وأضاف الرئيس الإندونيسي: «دعونا نظهر أنه يمكننا أن نكون حكماء لتحمل المسؤولية وإظهار القيادة»، متابعا: «لنعمل معًا من أجل العالم».

الرئس الإندونيسي: «تعافوا معًا»

وأوضح ويدودو، أن الاقتصادات الكبرى للمجموعة، يجب أن تنجح في معالجة أزمات العالم الأكثر إلحاحًا، مشيرا إلى أن الضرر كبير للغاية على إمدادات الغذاء والطاقة العالمية.

وأشار الرئيس الإندونيسي، إلى أن العالم يواجه أزمات متعددة وخصومات متزايدة، وشدد ويدودو، على أنه يجب تجنب حرب عالمية أخرى، وإنهاء الحرب، واختتم الرئيس الإندونيسي كلمته قائلا: «تعافوا معًا».

من جانبها، قالت وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان آخر المشاركين في اجتماع مجموعة الـ20 الذين وصلوا إلى مكان القمة في «بالي» الإندونيسية.

ودخل بايدن، الفندق الذي تعقد فيه قمة مجموعة العشرين في «بالي» الإندونيسية، متأخرا بنصف ساعة عن باقي رؤساء الوفود.