طلب فرنسي من الصين لإقناع بوتين بالعودة للمفاوضات مع أوكرانيا

طلب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من نظيره الصيني «شي جين بينج»، الاتصال بنظيريهما الروسي فلاديمير بوتين وإقناعه بالعودة للمفاوضات مع أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، حث في وقت سابق، على عدم إدخال العالم في دهاليز الحروب، كما حض الرئيس الإندونيسي، أمام قمة مجموعة دول العشرين التي تستضيفها «بالي»، على إنهاء أزمة أوكرانيا، وتجنب حرب باردة أخرى.