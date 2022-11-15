اتحاد الكرة: محمد صلاح حظي باستقبال رائع في الكويت.. والمنتخب جاهز لمواجهة بلجيكا

تحدث وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب مصر في الكويت، في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج «رقم 10» على شاشة التليفزيون المصري، عن المباراة الودية بين مصر وبلجيكا الجمعة المقبل في الكويت.

وأكد العطار في تصريحاته أن منتخب مصر جاهز لهذه المباراة الودية، قائلا: «فيتوريا عندما علم بالعرض الذي تلقاه اتحاد الكرة لمواجهة بلجيكا وافق على الفور، لأنه منتخب قوي والجهاز الفني يسعى لمواجهة منتخبات قوية حتى يترفع بالمستوى الفني».

الكويت كلها كانت ترغب في رؤية صلاح

وعن استقبال محمد صلاح نجم المنتخب الوطني الذي انضم مؤخرا لمعسكر المنتخب في الكويت، قال العطار: «جمهور الكويت استقبل محمد صلاح استقبالا رائعا، الكويت كلها كانت ترغب في رؤية صلاح، فهو فخر العرب، والمباراة في بلد عربي شقيق، وهو كان حريصا على شكر الجمهور الكويتي والمصري أيضا الذي احتفى به فور وصوله إلى الكويت، وهو جاهز للمشاركة مع المنتخب الوطني أمام بلجيكا».

وتطرق العطار للحديث عن غياب عمر مرموش، مؤكدا أن الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا تلقى تقريرا طبيا بطبيعة إصابة عمر مرموش من نادي فولفسبورج الألماني، ونتمنى أن يعود سريعا للملاعب.

وأشار العطار إلى أن مروان حمدي سينتظم في تدريبات المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء، عقب استدعائه لتعويض غياب عمر مرموش في ودية بلجيكا.