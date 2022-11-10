مصمم الصوت محمد صلاح يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي بـ4 أفلام

يشارك مصمم الصوت محمد صلاح، بأربعة أفلام في فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي ينطلق يوم 13 حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، حيث يشارك بالفيلم الروائي الطويل «19 ب»، والفيلمين القصيرين «صاحبتي» و«ماما»، والفيلم الوثائقي «نور على نور».

وينافس محمد صلاح بفيلم «19 ب»، في المسابقة الدولية للأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة، والذي سيعرض لأول مرة عالميا خلال المهرجان، والفيلم من بطولة سيد رجب، وأحمد خالد صالح، وناهد السباعي، وفدوى عابد، ومن كتابة وإخراج أحمد عبد الله السيد، وإنتاج «فيلم كلينك».

ويدور الفيلم حول حارس عقار يعيش وحيدًا وشبه منعزل في الفيلا المهجورة التي يحرسها، لكن مواجهة لاحقة تجمعه مع شخص آخر في الشارع المقابل لشارعه تجبره على تغيير نمط حياته بالكامل.

4 أفلام

كما يشارك «صلاح» في مسابقة الأفلام القصيرة في المهرجان، بفيلمين قصيرين وهما فيلم «صاحبتي»، الذي شارك مؤخرًا في مسابقة آفاق للأفلام القصيرة بالدورة 79 من مهرجان فينسيا السينمائي الدولي، وتدور أحداثه في إطار من الدراما والرومانسية ومدة عرضه 17 دقيقة، ويقوم ببطولته إلهام صفى الدين، ومارك حجار وفاضل الجارحي وسونيا فريد، والفيلم من كتابة كوثر يونس وأحمد عصام السيد، ومن إخراج كوثر يونس.

كما يشارك بالفيلم القصير «ماما»، للمخرج ناجي إسماعيل، ويتناول الفيلم قصة واقعية حول حياة فتاة وشقيقها الطفل مع جثة أمهما في منزلهما لفترة طويلة جدا دون أن يلحظ أحد وأسباب ذلك.

ويشارك «صلاح»، في مسابقة أسبوع النقاد بالفيلم الوثائقي «نور على نور»، الذي يعد من إنتاج مصري دنماركي، وحظي بعرضه الأول ضمن فعاليات مهرجان كوبنهاجن الدولي للأفلام الوثائقية، والذي يعد الأبرز والأكثر أهمية ضمن المهرجانات المتخصصة في الافلام الوثائقية.

ومؤخراً شارك محمد صلاح بالفيلم القصير «Sanftes Blech: The Trombone That Saved Me»ن في مسابقة الأفلام القصيرة ضمن فعاليات أيام قرطاج السينمائية في دورته 33.

معلومات عن محمد صلاح مهندس الصوت

ومحمد صلاح هو مصمم صوت ومكساچ عمل على العديد من المسلسلات الشهيرة مثل مسلسل «ألف ليلة وليلة» عام 2015، و«الأب الروحي 2» عام 2018، ومسلسل «الشارع اللي ورانا» 2018، و«حدوتة مرة» 2019، و«بـ100 وش» 2020،وغيرها من الأعمال.