الفنان حسن العدل: تعلمت التمثيل في المدرسة.. وكونت فرقة وعمري 12 سنة

أكد الفنان القدير حسن العدل، أنه عشق الفن من خلال قريته التي نشأ فيها «منية سندوب» مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث كان يشارك مع الأطفال في أدوار تمثيلية لافتًا أنه شارك في المسرح المدرسي كممثل «المدرسة حينها كانت تضم مدرس موسيقى ورسم ومسرح».

مسرح في المدرسة الابتدائية

وأضاف حسن العدل خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن مدرس المسرح في المدرسة الابتدائية كان مدير خشبة مسرح المنصورة القومي وطلب منه المشاركة في مسرحيات وهو في الصف الثاني الابتدائي وشارك بالتمثيل في فرقة المنصورة المسرحية معتبرًا أنه تعرض لسحر التمثيل قائلًا «روحت».

كون فرقة مسرحية وعمره 12 عاما

وأشار إلى أنه كون فرقة مسرحية وعمره 12 عاما وكان يعرض الأعمال في القرى ووقتها لم تكن هناك شبكة كهرباء وكانوا يقدمون عروضهم على ضوء «الكلوب»، لافتًا إلى أن الأهالي كانوا يحضرون مقاعدهم ليشاهدوا العروض المسرحية التي يقدمها وكانت من البيئة الريفية وقتها مثل الجمعية الزراعية والاتحاد الاشتراكي.

ولفت الفنان حسن العدل إلى أن المسؤولين في قريتهم كانوا يقصدون والده ويطلبون منه ألا يتحدث عنهم ويسخر منهم في عروضه المسرحية، لافتًا إلى أنه التحق بمعهد الفنون المسرحية ثم التحق بالخدمة العسكرية قبل انتهاء المعهد وشارك في حرب أكتوبر 1973 وأصيب خلالها لافتًا إلى أنه كون فرقة مسرحية أثناء أداء الخدمة العسكرية.