تكريم إسعاد يونس وصفاء أبو السعود وراغب علامة بمهرجان الموسيقى العربية

يكرم مهرجان الموسيقى العربية، في دورته الـ31، والتي تُقام في الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل، 17 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي.

أسماء المكرمين

وكشف القائمين على مهرجان الموسيقى العربية، عن أسماء المُكرمين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يُعقد حاليًا بدار الأوبرا المصرية، إذ جاءت أسمائهم كالتالي: اسم الموسيقار الراحل علي إسماعيل، واسم الناقد والمؤرخ الموسيقي الراحل الدكتور زين نصار، وأستاذ النقد الموسيقى بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون وعضو اللجنة العلمية بالمهرجان، والإعلامية إسعاد يونس، والفنانة صفاء أبو السعود.

مودي الإمام ضمن المُكرمين

وتضم قائمة المكرمين، الفنان راغب علامة، والموسيقار مودي الإمام، والموسيقار يعقوب الخبيزي، والفنان أحمد الجميري، والشاعر شوقي حجاب، والشاعر هاني عبد الكريم، والموسيقار حسين فوزي، وعازف الناي عاطف إمام، والموسيقار الدكتور ماجد عسكر، والباحث الدكتور صالح رضا، والباحث الدكتور نبيل الدراس ( الأردن )، والدكتورة رشا طموم أستاذ قسم النظريات والتأليف الموسيقى بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية بالمهرجان، وفنان الخط العربي محمد يوسف عبد اللطيف المغربي.

99 مطرب ومطربة في الدورة الـ31

كما يشارك في في دورة هذا العام 99 فنانا منهم 89 مطرب ومطربة و10 عازفين، هم حسب ترتيب الحفلات: وليد حيدر (مصر)، وأحمد عفت (مصر)، وأميرة أحمد (مصر)، وغادة آدم (مصر)، ومحمد حسن (مصر)، وحنان عصام (مصر).