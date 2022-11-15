تداول 203 آلاف طن في ميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة رغم تقلبات الطقس

شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئه العامة لميناء الاسكندرية خلال الـ48 ساعة الماضية نشاطًا ملحوظًا رغم التقلبلات الجوية التي تضرب الإسكندرية خلال تلك الآونة، وسقوط أمطار غزيرة، إلا أن حركة السفن وعمليات التفريغ والشحن استمرت حيث جرى تداول 203 آلاف طن خلال اليومين الماضيين.

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إنه رغم التقلبات الجوية على مدار اليومين الماضيين، تم دخول وخروج عدد 56 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 29 سفينة أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

تداول سلع استراتيجية في ميناء الإسكندرية

وأضاف متحدث ميناء الإسكندرية في بيان اليوم، أن حركة تداول البضائع شهدت نشاطًا كبيرًا حيث تم تداول 203 ألف طن تقريبًا خلال تلك المدة من البضائع مختلف الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.

تداول 2103 حاوية مكافئة عبر ميناء الإسكندرية

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالحاويات فقد تم تداول حوالي 2103 حاويات مكافئة بمينائي الإسكندرية والدخيله.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي.