«المهندسين»: افتتاح معمل «شنايدر إلكتريك» بالإسكندرية في ديسمبر المقبل

زار وفد من لجنة المعامل الهندسية بالنقابة العامة للمهندسين، النقابة الفرعية بالإسكندرية، وذلك للإعداد لافتتاح معمل «شنايدر إلكتريك»، بالنقابة خلال شهر ديسمبر المقبل، لتدريب المهندسين بالمحافظة، على أسس تصميم أنظمة المدن والمباني الذكية والوقاية المستخدمة بالمشروعات القومية.

وفد نقابة المهندسين خلال زيارة الإسكندرية

وقال بيان صادر عن نقابة المهندسين، إن الوفد ضم كل من المهندسين: مبروك عامر، كريم علاء الدين، مروة حمدي، محمد ثروت، شيرين عمران، صلاح محمد، محمد طراد، ماجد سمير، وأحمد شعبان، وكان فى استقبالهم، الدكتور هشام سعودي، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية، وأعضاء مجلس النقابة.

وأوضحت نقابة المهندسين في بيانها، أنه تم خلال اللقاء تم وضع اللمسات النهائية، تمهيدًا لافتتاح المعمل، خلال شهر ديسمبر المقبل، لتدريب المهندسين حديثي التخرج وطلاب السنوات الأخيرة بكليات الهندسة، على أسس تصميم أحدث الأنظمة الذكية والتي يتم تطبيقها بالمشروعات القومية.

الوفد يتفقد معامل شنايدر

وقام الوفد بمعاينة جميع قاعات التدريب والقاعه الخاصة بالمعمل، وتم تجهيز الترتيبات النهائية الخاصة بالقاعة ومتطلبات تشغيلها، كما اجتمعت لجنة المعامل الهندسية مع الدكتور مهندس سعيد علام، عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور مهندس وليد البرقي، وكيل الكلية وأمين النقابة الفرعية بالإسكندرية، بمقر الجامعة، تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون بين الكلية والنقابة، للتنسيق لتدريب طلبة السنوات النهائية بالمعمل.

وقال البيان، إنه جاري الإعداد لافتتاحه، ضمن خطة نقابة المهندسين، لرفع المستوى العلمي والمهني لطلبة السنوات الأخيرة وحديثي التخرج وتأهيلهم لسوق العمل، بالإضافة إلى جموع المهندسين.

كما اجتمع الوفد مع المسؤولين عن العملية التدريبية بالمعمل، وتم تحديد موعد لبدء تدريب المدربين TOT على المعدات المستخدمة بالمعمل.