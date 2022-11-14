وفد من نقابة المهندسين يشارك في فعاليات قمة المناخ «cop27»

شارك وفد من نقابة المهندسين المصرية برئاسة المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، في فعاليات قمة المناخ Cop27، بناءً على دعوة من منظمة الأمم المتحدة.

وحضر الوفد عددًا من الفعاليات بينها جلسة بخصوص التعليم وارتباطه بقضية المناخ والبيئة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ولفيف من المتخصصين.

مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية

كما شارك نقيب المهندسين في جلسة حوارية بعنوان «دور المواصفات في مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة»، ضمن فعاليات يوم خفض الانبعاثات الكربونية، بحضور الدكتور خالد صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وسيرجيو موجيكا Sergio Mujica سكرتير عام منظمة الأيزو، وتطرقت الجلسة إلى استراتيجية عمل المنظمة الدولية «أيزو»، وتوجهها نحو مشاركة كل الأطراف والجهات ذات الصلة بأنشطة القياس الدولية لضمان مواصفات دولية تتناسب مع جميع الاقتصادات والصناعات المختلفة.

كما شارك الوفد في ورشة عمل حول رفع الوعي وبناء القدرات لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومواجهة تغير المناخ، بالجناح الياباني الذي أعدته هيئة التعاون الدولي اليابانية «JICA».

والتقى نقيب المهندسين المصريين على هامش المؤتمر بعدد من المسئولين عن البيئة والمناخ والتعليم في مصر، وزيارة الأجنحة المختلفة المصرية والعربية والأجنبية.

استدامة الطاقة والتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر

وأشاد النبراوي بجهود الدولة المصرية في تنظيم هذا الحدث الأممي الضخم بشكل مشرف ونجاح باهر مشيرًا إلى أن انعقاد هذه القمة في مصر يدفعنا إلى مزيد من الاهتمام بتحقيق استدامة الطاقة والتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والمتجددة وتنويع مصادرها وهو ما سيكون للمهندسين دور كبير وبارز فيه.

ضم وفد نقابة المهندسين المشارك في قمة المناخ المهندس أحمد درويش، عضو المجلس الأعلى بالنقابة والدكتور أحمد فرج عضو المجلس الأعلى والمهندس أحمد سليمان، عضو المجلس الأعلى والدكتورة منال متولي، وكيل لجنة البيئة.