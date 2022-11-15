«تسويق السياحة» تتوقع ارتفاع نسب إشغال فنادق الأقصر لـ100% منتصف ديسمبر

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إنّ الحركة السياحية الوافدة إلى مدن الصعيد السياحية خلال فصل الشتاء مرتفعة للغاية، متوقعا وصول نسب إشغال فنادق الأقصر وأسوان العائمة والثابتة إلى نحو 100% منتصف الشهر المقبل، وستستمر بتلك المعدلات حتى منتصف شهر فبراير 2023، مشيرا إلى أنّ الأسابيع الماضية شهدت زيادة في معدلات الطلب من العديد من شركات السياحة الأجنبية على زيارة الأقصر وأسوان خلال الموسم الشتوي الحالي.

زيادة معدلات الحركة السياحية للأقصر

وأضاف عثمان لـ«الوطن»، أنّ زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر، ستظهر معالمها بشكل جلي خلال الأسبوعين المقبلين، بسبب توافد أعداد جيدة من السائحين من القارة الأوربية، خاصة من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا، لقضاء إجازة الشتاء في المحافظة، موضحا أنّ مدة حجوزات هؤلاء السياح تبدأ من أسبوعين إلى أكثر من شهرين.

تدفقات سياحية أوروبية

وأوضح أنّه بالتزامن مع وصول التدفقات السياحية من العديد من الدول الأوروبية لقضاء جزء من الشتاء في الأقصر ضمن برامج «الإقامة الطويلة»، تستمر المحافظة في استقبال السياح الإسبان والفرنسيين والأمريكيين والإيطاليين، الذين يأتون إلى المدينة لقضاء إجازتهم ضمن الرحلات السياحية.

ولفت إلى أنّ الحملة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار follow the sun لجذب سياح أوروبا لقضاء فصل الشتاء في مصر، بسبب أزمة نقص الطاقة بالعديد من الدول الأوربية، أتت بثمارها، حيث حجزت العديد من شركات السياحة الأوروبية، رحلات لسائحيها إلى المدن السياحية المصرية، خاصة الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ خلال الموسم الشتوي الحالي.

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إلى أنّ المشاركة السياحية المصرية في معرض لندن السياحي الذي أقيم بالعاصمة البريطانية، في الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر الحالي، كانت ناجحة، حيث أبرم العاملون في القطاع السياحي المصري، اتفاقات جيدة مع وكالات السياحة الأجنبية، لتسيير رحلات إلى مصر خلال الموسمين الشتوي والصيفي.