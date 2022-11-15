إصابة سائق «توك توك» على يد عامل في سوهاج.. السبب خلافات مالية

شهدت دائرة مركز طما، شمال محافظة سوهاج، قيام «عامل» بالتعدي على سائق «توك توك» بسلاح أبيض «سكين» ما أدى إلى إصابته بجروح قطعية، بسبب خلافات مالية بينهما، وجرى تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي.

إخطار مدير أمن سوهاج بالواقعة

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطار من مركز طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول «حسن ط ح ا» 25 سنة، سائق «توك توك» ويقيم دائرة المركز مصابًا بـ«جرح قطعي بساعد اليد اليمني واشتباه قطع بالوتر»، وتم نقله إلى المستشفى المركزي وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

تعدى عليه بسلاح أبيض

واتهم المجني عليه، المدعو «صدام ج ا ع»، 30 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض، وإحداث إصابته المشار إليها، بسبب خلافات الجيرة.

بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة

جرى ضبط المتهم والأداة المستخدمة «سكين» وبمواجهته أقر بأرتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.