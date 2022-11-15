مصرع تلميذ صعقا بالكهرباء في سوهاج.. «كان بيشرب مياه»

شهاده دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، مصرع تلميذ صعقا بالكهرباء، إثر قيامه باحتساء مياه من «كولدير» صعقه التيار الكهربائي ما نتج عنه وفاته، وتم نقله إلى مستشفى جرجا العام.

إخطار مدير أمن سوهاج بالحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز جرجا، يفيد بورود إشارة مستشفى جرجا العام بوصول الطفل «محمد ع ا ا» 10 سنوات، تلميذ، ويقيم دائرة المركز «جثة هامدة» إدعاء صعق كهربائي.

صعقه التيار الكهربائي

أفاد والده «عطا ا ا» 47 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجله المذكور باحتساء المياه من مبرد مياه «كولدير» كائن بذات الناحية صعقه التيار الكهربائي ما نتج عنه وفاته، ونفي الشبهة الجنائية.

سبب الوفاة هبوط بالدورة الدموية والتنفسية

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صدمة عصبية ولا توجد شبهه جنائية.

جرى إبلاغ الجهات المختصة

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.