سعر الجنيه الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات بمحلات الصاغة

كشفت محلات الصاغة عن سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في محلات الصاغة فضلا عن باقي أعيرة المعدن الأصفر، الذي شهد صعودا ملحوظا خلال الأيام الماضية، حيت تخطى الجنيه الذهب على سبيل المثال أكثر من 10 ألاف جنيه، لافتة إلى أنّ أسعار الذهب قد تختلف من محل صاغة إلى آخر.

عيار 18 اليوم

ووفق الصاغة، استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في المحلات عند 1078 للبيع أما الشراء فاستقر عند نحو 1082، وفي أسواق المال سجل نحو 1,044 جنيه ما يعادل 42.71 دولار أمريكي.

عيار 21 اليوم

ووصل سعر عيار 24 اليوم عند 1438 والشراء عند 1442، وعن المعدن الأكثر شراء في مصر استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم عند نحو 1258 للبيع و1262 للشراء، وعيار 22 اليوم وصل عند 1,318 للبيع و1,322 للشراء، وعيار 14 عند بيع 839 شراء 841، وعيار 12 عند بيع 719 شراء 721، والأونصة عند بيع 44,713 شراء 44,855، والجنبه الذهب عند بيع 10,064 شراء 10,096، والكيلو الذهب عند بيع 1,437,714 شراء 1,442,286 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال

وفي أسواق المال استقرت أسعار الأعيرة كافة، حيث سجل عيار 24 قيمة 1,392 جنيه ما يعادل 56.95، وعيار 22 سجل نحو 1,276 جنيه ما يعادل 52.21 دولار، وعيار 21 اليوم الثلاثاء سجل نحو 1,218 جنيه ما يعادل نحو 49.83، وعيار 18 نحو 1,044 جنيه ما يعادل 42.71 دولار، وعيار 14 وصل نحو 811.77 جنيه ما يعادل 33.22 دولار .

سعر الجنيه الذهب في أسواق المال

وصل سعر الذهب عيار 12 نحو 695.80 جنيه إلى ما يعادل 28.48 دولار، وعيار 9 وصل لنحو 521.85 جنيه ما يعادل 21.36، وأسعار أوقية الذهب وصلت نحو 43,279 جنيه ما يعادل 1,771، وأسعار الجنيه الذهب 9,741 جنيه ما يعادل 398.67 دولار، وأسعار كيلو الذهب استقرت عند 1,391,605 جنيه ما يعادل 56,952 دولار أمريكي.