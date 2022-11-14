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انخفاض أسعار الذهب 20 جنيها خلال تعاملات اليوم

كتب:

مارينا رؤوف
01:11 م | الإثنين 14 نوفمبر 2022
الذهب

الذهب

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 20 جنيهًا، اليوم الإثنين، وبحسب بيان شعبة الذهب في الغرف التجارية، فإنّ عيار 21 سجّل نحو 1255 جنيهًا بدلًا من 1275 جنيهًا للجرام.

عيار 18 بـ1075 جنيهًا 

وأوضح بيان الشعبة، أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1434 جنيهًا، وعيار 18 نحو 1075 جنيهًا للجرام، ووصل عيار 14 إلى 839 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

سعر الجنيه الذهب 1040 جنيهًا

وأشار البيان إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 10 آلاف و40 جنيهًا، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1756 دولارات للأوقية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.