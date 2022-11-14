انخفاض أسعار الذهب 20 جنيها خلال تعاملات اليوم

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 20 جنيهًا، اليوم الإثنين، وبحسب بيان شعبة الذهب في الغرف التجارية، فإنّ عيار 21 سجّل نحو 1255 جنيهًا بدلًا من 1275 جنيهًا للجرام.

عيار 18 بـ1075 جنيهًا

وأوضح بيان الشعبة، أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1434 جنيهًا، وعيار 18 نحو 1075 جنيهًا للجرام، ووصل عيار 14 إلى 839 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

سعر الجنيه الذهب 1040 جنيهًا

وأشار البيان إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 10 آلاف و40 جنيهًا، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1756 دولارات للأوقية.