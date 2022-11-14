سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات، اليوم الاثنين، بينما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 عند النقطة السعرية 10 آلاف و120جنيها، وسجلت الأوقية وقت الإغلاق نحو 1774 دولارا في بورصة لندن.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتقدم بوابة «الوطن»، في التقرير، أسعار الذهب اليوم في مصر بنهاية التعاملات، وتحديدا سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 والأعيرة المختلفة، وفق بيان النشرة السعرية للشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية بالقاهرة:

الأوقية: 1774 دولارا.

عيار 24: 1446 جنيها.

عيار 21: 1265 جنيها.

عيار 18: 1084 جنيها.

عيار 14: 846 جنيها.

الجنيه الذهب: 10120 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وربح سعر جرام الذهب عيار 21 خلال نهاية المعاملات اليوم الاثنين نحو 10 جنيهات مقارنة بمنتصف التعاملات في البورصات العالمية ليسجل الآن 1265 جنيهًا مقابل 1255.

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

وارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 في نهاية معاملات اليوم نحو 80 جنيها، إذ كان في منتصف المعاملات 10040 جنيها، ليباع الآن 10120 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر 2022

وارتفع عيار 24 نحو 12 جنيها، إذ كان في منتصف التعاملات 1434 جنيها، بينما يباع حاليًا في محلات الصاغة بـ1446 جنيها، وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 9 جنيهات ليكون الآن الحصول عليه بسعر 1084 جنيهًا، مقابل 1075 جنيها، أما عيار 14 يباع الآن في السوق المحلية بسعر 846 جنيها.

وأكدت الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية أن الأسعار المعلنة للأعيرة المختلفة لا تشمل المصنعية أو الضرائب أو الدمغات والتي تختلف من مكان لآخر حسب العيار ووزن المشغولات المباعة.