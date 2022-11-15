شركة سنتامين العالمية تستهدف التوسع في إنتاج منجم السكري لـ1.5 مليون طن سنويا

أعلنت شركة سنتامين العاملة في مجال التعدين والبحث عن الذهب والمالكة لمنجم السكري، إنّ هناك إمكانية توسيع منجم السكري للذهب تحت الأرض، كي تصل الكميات المرجحة من وجود الذهب إلى 1.5 مليون طن سنويًا من إجمالي المعادن الخام المستخرجة، على النحو الذي تدعمه دراسة الخيارات المستقلة.

وأضافت الشركة في بيان لها، أنّ التوسيع الذي يمكن القيام به في المنجم يمثل زيادة بنسبة 31% في معدلات تعدين الخام من متوسط ​​العمر الحالي لمنجم يبلغ 1.1 مليون طن سنويًا، وسيكون إجمالي حركة المواد (خام + نفايات) تحت الأرض الموسعة نحو مليوني طن سنويًا.

وعلق مارتن هورغان، الرئيس التنفيذي لسنتامين، قائلا: «يُعد توسيع طاقة التعدين تحت الأرض للسكري خطوة مهمة نحو الوفاء بالتزامنا بإنتاج 500 ألف أوقية سنويًا من منجم السكري للذهب».

زيادة كميات احتياطي الذهب

وأشار إلى أنّ القدرة على التوسع تحت الأرض هي نتيجة لنهجنا المحول لإدارة الموارد المعدنية والذي أدى إلى مضاعفة احتياطي تحت الأرض في عام 2021 ، إلى جانب فوائد الإنتاجية والتكلفة التي تتحقق بعد الانتقال إلى التعدين المالك. يوفر خيار التوسع الذي نتقدم به إلى المرحلة التالية من تخطيط المناجم كلاً من كثافة رأس المال المنخفضة ومستوى أقل من مخاطر التنفيذ.

وأوضح أنّ التوسع تحت الأرض في منجم السكري يدفع بمزيد من النمو في الإنتاج، وزيادة معدلات تعدين الخامات الجوفية إلى 1.5 مليون طن سنويًا، بزيادة قدرها 31% عن متوسط ​​العمر الحالي للمنجم، وكثافة رأس المال منخفضة مع نفقات رأسمالية إضافية تقدر بنحو 25 إلى 35 مليون دولار أمريكي، وزيادة إنتاج الذهب مدفوعة بأطنان جوفية عالية الجودة، ما أدى إلى إزاحة حفرة مفتوحة منخفضة الدرجة وتغذية مطاحن المخزون.

وأشار التقرير إلى أنّ هناك مزايا السلامة والتكلفة والإنتاجية باستخدام بوابات تحت الأرض من قاعدة الحفرة المفتوحة، كما أنّ تحديد وقت قصير لتسليم المشروع يستهدف الحالة المستقرة لعام 2025 بأكمله، مشيرا إلى أنّ الخطوة التالية هي الهندسة الكاملة وجدولة التوسع في النصف الأول من عام 2023.

زيادة معدلات تعدين الخام إلى 1.5 مليون طن سنويًا

وأكملت الشركة دراسة خيار مستقلة أجرتها Entech، استشاريي التعدين المتخصصين في جيولوجيا الموارد وهندسة التعدين والجيوتقنية وخدمات التهوية ومقرها بيرث أستراليا، بدعم من إدارة الموقع، وباستخدام الحد الأقصى الحالي البالغ 2.2 جرام لكل طن من الذهب، حيث أوصت الدراسة بزيادة معدلات تعدين الخام إلى 1.5 مليون طن سنويًا باعتبارها المقايضة المثلى لمخاطر التكلفة والتوسع، دون أي تغيير مادي في طريقة التعدين.

وبحسب الدراسة، يتم تسهيل التوسع من خلال استخدام البوابات في الحفرة المفتوحة، ما يقلل بشكل كبير من مسافات النقل ويحسن الإنتاجية، سيسمح هذا لمتطلبات أسطول النقل بالبقاء متسقًا بشكل معقول حتى مع استمرار التعدين في العمق، ومن منظور السلامة، فإنّه يوفر وسيلة إضافية للخروج.

يُقدر الاستثمار الرأسمالي بما يتراوح بين 25 و35 مليون دولار أمريكي، وسيتم إنفاقه بشكل أساسي على تحسينات التهوية وتطوير تحت الأرض وعناصر أسطول إضافية (شاحنتان وحفارة تطوير وجرافة) والزيادات المحتملة في قدرة مصنع تعبئة العجينة.