شركة «سنتامين» العالمية: 5 ملايين أوقية حجم إنتاج منجم السكري في 3 أشهر

أصدرَت شركة «سنتامين» العالمية، العاملة في مجال التنقيب وإنتاج الذهب، والمالكة لمنجم السكري تقريرًا تفصيليًا عن الربع الثالث للعام الحالي المنتهي في 30 سبتمبر.

أداء أمان قياسي جديد

وقال مارتن هورجان الرئيس التنفيذي للشركة، إنَّ «التقرير يعكس نتائج الربع الثالث واستمرار الأداء القوي عبر المجموعة، وما زلنا على المسار الصحيح لتلبية توجيهات العام بأكمله»، مضيفًا أنَّه تمّ تحقيق العديد من الإنجازات الرئيسية في هذا الربع، بما في ذلك أداء أمان قياسي جديد وتشغيل محطة السكري للطاقة الشمسية والتي كانت بمثابة خطوة جوهرية في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وقاعدة التكلفة.

وأوضح «هورجان» خلال تقرير للشركة أنَّه خلال الثلاث شهور المذكورة أنتج منجم السكري 5 ملايين أوقية من الذهب، ومع ظهور ما لا يقل عن 5 ملايين أونصة من الإنتاج فإنَّه تذكير قوي بالجودة الاستثنائية لهذا الأصل، مؤكّدًا أنَّ الشركة اتخذت كل الاحتياطات اللازمة، ولم تسجل الشركة أي إصابات ضائعة للوقت في الربع الثالث وحقق «السكري» رقماً قياسياً في الموقع بأكثر من 5 ملايين ساعة خالية من أي مشكلات.

إنتاج الذهب بلغ 127.512 أوقية

وأشار إلى أنَّه تمّ إنتاج الذهب بمقدار 127.512 أوقية مدفوعًا بالدرجات الأعلى المخطط لها من الحفرة المفتوحة وتحت الأرض، ورفع إنتاج الذهب للأشهر التسعة من العام إلى 331.410 أوقية وعلى المسار الصحيح بحلول منتصف عام 2022.

وبلغت العائدات 218.1 مليون دولار أمريكي خلال الـ3 أشهر، بينما بلغت منذ بداية العام 599.9 مليون دولار أمريكي، ناتجة عن مبيعات الذهب التي بلغت 126.610 أوقية في 3 أشهر و330.2 كيلو أوقية منذ بداية العام بمتوسط ​​سعر محقق للذهب يبلغ 1720 دولارًا أمريكيًا للأوقية المباعة.

ولفت إلى أنَّه في الربع الثالث، أنتج السكري 5 ملايين أوقية من الذهب، مما يدل على جودة الأصل، الذي يحتوي على 5.8 مليون أوقية في الاحتياطيات المؤكّدة والمحتملة في 30 يونيو 2021 وحدد النمو المحتمل.