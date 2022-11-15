أمطار متوسطة على مطروح والضبعة والعلمين

شهدت محافظة مطروح سقوط أمطار متوسطة على العديد من المدن شهدت محافظة مطروح سقوط أمطار متوسطة على العديد من المدن المطلة على ساحل البحر المتوسط، خاصة الواقعة بين مدينة مرسى مطروح والإسكندرية، ومرورا بمناطق الجراولة وسيدي حميس ورأس الحكمة وفوكة والضبعة وسيدي عبدالرحمن والعلمين والحمام وحتى غرب الإسكندرية، في ظل عدم استقرار حاله الطقس التي تشهدها مختلف أنحاء البلاد.

سحب ركامية وأمطار

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار اليوم، واستمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على السواحل الشمالية الغربية، خاصة في مدينة الإسكندرية والضبعة والعلمين ومطروح، ومناطق من شمال الوجه البحري، ومن المتوقع سقوط أمطار على سلاسل البحر الأحمر في مناطق حلايب وشلاتين ومرسى علم.

انخفاض درجات الحرارة

وتنخفض درجات الحرارة على السواحل الشماليه خاصة في مطروحـ مع وجود غيوم في السماء وشبورة على بعض الطرق، وتسجل درجات الحراره في مطروح العظمى 23 والصغرى 15، والسلوم العظمى 21 والصغرى 17، والعلمين العظمى 22 والصغرى 15.