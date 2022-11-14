«الهجرة»: إطلاق النسخة الخامسة من مبادرة «إحياء الجذور» بعد توقف 3 سنوات

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن عقد الاجتماع اليوم، مع «وفوتيس فوتيو»، مفوض الرئاسة القبرصية، و«اندرياس كتسانيوتس»، نائب وزير الخارجية اليوناني لشئون المغتربين، بعد غياب نحو 3 سنوات بسبب جائحة كورونا، حيث كان آخر اجتماع في إطار المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور»، عام 2019.

قررنا ألا تعوقنا الجوائح أو الازمات العالمية

وتابعت وزيرة الهجرة: «قررنا ألا تعوقنا الجوائح أو الازمات العالمية أو غيرها، للعودة مرة أخرى لمواصلة العمل المشترك ضمن المبادرة الرئاسية، وتم خلال الاجتماع مناقشة مختلف الأفكار والمقترحات سواء المقترحات التي أوقفتها كورونا أو مقترحات جديدة».

وأشارت «جندي»، إلى مناقشة مجالات عدة في إطار مبادرة «إحياء الجذور»، ومنها مجالات السياحة، الثقافة، الهجرات الشرعية وغير الشرعية، بالإضافة إلى مناقشة الأمور المشتركة في علاقتنا التاريخية.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع اليوم على المزيد من المبادرات الجديدة الخاصة بالشباب والمبادرات الخاصة بالسياحة البحرية والموانئ والاجتماعات خلال الفترة المقبلة، بجانب عقد المزيد من الاجتماعات على هامش منتدى شباب العالم.

الاتفاق على عقد اجتماعات مع الدول الصديقة

كما أشارت إلى الاتفاق على عقد اجتماعات 3+1 مع الدول الصديقة والتي لها علاقات مشتركة مع الدول الثلاث، وعلى رأسها فرنسا وكندا لبحث الموضوعات المشتركة وذات الصلة بالجاليات المشتركة.

جاءت تلك التصريحات على هامش فعاليات مؤتمر صحفي، بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفوتيس فوتيو مفوض الرئاسة القبرصية، واندرياس كتسانيوتس نائب وزير الخارجية اليوناني لشئون المغتربين، بمقر وزارة الهجرة بمدينة نصر، لإطلاق النسخة الخامسة من المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور NOSTOS».