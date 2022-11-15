«المركز المصري الألماني» يعلن عن دورات تدريبية لـ«خريجي المعاهد الفنية»

بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل المناسبة لشباب المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، أعلن المركز المصري الألماني عن عدد من الدورات التدريبية التى يقدمها بشكل مجاني، تستهدف من خلالها خريجي المدارس أو المعاهد الفنية والصناعية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتوظيف.

خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 24 نوفمبر الجاري

نشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، منشورا عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هناك دورتين تدريبيتين لخريجي المدارس أو المعاهد المتوسطة الفنية والصناعية، حيث جاء التدريب الأول تحت عنوان «تشكيل المعادنBasic Metal Production by Manual Techniques»، والتى تستمر خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري وحتى 24 نوفمبر الجاري، وذلك داخل مقر مركز التدريب في العين السخنة (EGTA).

كما أشار المركز المصري الألماني إلى أن هناك تدريبا آخر لخريجي المدارس أو المعاهد المتوسطة الفنية والصناعية، وهو تدريب «أساسيات لحام القوس الكهربي Basics of Arc Welding»، بالتعاون مع شركة سيمنز، موضحا خلال المنشور أن فترة التدريب تستمر خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر، وذلك بمقر مركز التدريب في العين السخنة (EGTA) طول فترة التدريب.

توفير فرص عمل للشباب أو تأهيلهم لسوق العمل

وتأتى هذه الدورات التدريبية في إطار استكمال خطة عمل وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، في إطار التعاون مع الوكالة الألمانية للتوظيف، التي تستهدف من خلاله مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة داخل المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، من خلال توفير البدائل المتاحة والمناسبة لها، سواء عن طريق توفير فرص عمل للشباب، أو تأهيلهم لسوق العمل، وحثهم على عمل مشروعات خاصة بهم.