عرض ثان لفيلم «عندما تنحسر الأمواج» ضمن مهرجان القاهرة السينمائي

يُقام اليوم العرض الثاني لفيلم «عندما تنحسر الأمواج» ضمن العروض الخاصة في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44، والذي يعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

«عندما تنحسر الأمواج» الذي يعرض ضمن مهرجان القاهرة السينمائي فيلم روائي لـ لاف دياز، ومن إنتاج الفلبين، الدنمارك، البرتغال، فرنسا لعام 2022، وتدور أحداث العمل حول ملازم شرطة .

أحداث فيلم عندما تنحسر الأمواج

يعيش ملازم الشرطة ضمن أحداث الفيلم متفان في حيرة أخلاقية إذ ترتكب الشرطة أعمالًا وحشية ضد تجار المخدرات لدرجة أن شعوره بالذنب يصيبه بمرض جلدي خطير، وأثناء رحلة الشفاء، يعود إلى حياته ماض مظلم ويبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 187 دقيقة، في الساعة الـ8:30 مساءً بسينما الهناجر.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 حتى يوم22 نوفمبر الجاري وكانت قد انطلق حفل افتتاح المهرجان يوم الأحد الماضي بحضور عدد كبير من الفنانين منهم يسرا وحسن الرداد وليلي علوى والهام شاهين وشريف منير وسوسن بدر ونور .