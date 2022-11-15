فدوى عابد: سعيدة بمشاركة فيلم «19 ب» في مهرجان القاهرة السينمائي

أبدت الفنانة فدوى عابد سعادتها الكبيرة لمشاركة الفيلم الذي قامت ببطولته «19 ب» في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لافتة إلى أنها تقدم شخصية طبيبة تحب الحيوانات وتهتم بهم.

تفاصيل مشاركتها في فيلم «19 ب»

وأوضحت «فدوى عابد» خلال لقاء خاص مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن المخرج أحمد عبدالله هو الذي كتب السيناريو وأنه فور قراءتها للدور أعجبت به وبدأت التحضير للشخصية لتبدو أقرب للواقع، مشيرة إلى أن هذه الشخصية مختلفة عن كل الشخصيات التي قدمتها من قبل، متوقعة حصوله على جوائز من المهرجان.

وأشارت فدوى عابد إلى أنها تشارك بدور كوميدي في مسلسل «بيت فرح» الذي يٌعرض حاليًا على منصة واتش ات وتقدم فيه دور «ربيعة» وهي شخصية كوميدية وتتسم بأنها «حشرية»، لافتة إلى أن جمهورها معجب بأدائها الشخصية وتتلقى إشادات عنها باستمرار، موضحة أنها انتهت من تصوير آخر حلقات المسلسل منذ أيام ولم تستقر بعد على الأعمال التي تنوي المشاركة فيها.