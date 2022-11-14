افتتاح مبهر للدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي.. ليلة ساحرة في حب السينما

سهرة مفعمة بروح السينما، نجوم كبار اجتمعوا من أجل الفن، ليلة تذكَّرنا خلالها الراحلين بأجسادهم والباقين بأعمالهم، افتتاح مبهر للدورة الـ44 من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى، برئاسة الفنان حسين فهمى، الذى تستمر فعالياته إلى 22 نوفمبر الجارى، وقد حمل حفل الافتتاح بين طياته مشاعر الحنين إلى عظماء الفن فى مصر والوطن العربى، وأيضاً الاعتراف بكفاءة النجوم الحاليين وتكريمهم.

داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية انطلقت فعاليات ذلك الحدث السينمائى الأكبر، بحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والفنان حسين فهمى رئيس المهرجان، وأمير رمسيس مدير المهرجان، والمخرج المجرى بيلا تار، والمخرجة اليابانية ناعومى كاواسى، وعدد من نجوم الفن منهم يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوى، نبيلة عبيد، درة، وفاء عامر، نرمين الفقى، حسن الرداد، محمد فراج، كريم فهمى، أحمد الفيشاوى، حنان مطاوع، ناهد السباعى، إنجى المقدم، الفنانة اللبنانية نور، سوسن بدر، الفنان شريف منير، خالد النبوى، الفنان القدير أحمد عبدالعزيز، هانى شاكر، سميرة أحمد، صفية العمرى.

الدموع تغلب «لبلبة» بسبب والدتها.. و«يسرا» بسبب هشام سليم

وفى لفتة إنسانية من إدارة المهرجان، أحيا صوت الفنان الراحل سمير صبرى جوانب المسرح بأغنياته العذبة، من خلال عرض تابلوه غنائى راقص بصوته من أشهر أغانيه فى السينما المصرية، منها «حلوة الدنيا سكر، أنا بهواك، فيه حاجة بتحصل»، لتعلو أصوات التصفيق من الحضور تكريماً لذكراه ومسيرته الفنية الطويلة، ووصف حسين فهمى علاقته بصديقه سمير صبرى: «كان بينا صداقة كبيرة علاقة جميلة وذكريات جميلة، ولحظات فيها رقة وعذوبة».

كما عرض المهرجان لقطات لنجوم رحلوا عنا من خلال فيلم قصير، وظهر خلالها كل من مها أبوعوف، عزت أبوعوف، المخرج على عبدالخالق، هشام سليم، وتأثر الحضور بظهورهم على الشاشة الكبيرة، منهم الفنانة يسرا التى لم تتمالك دموعها أثناء وبعد عرض الفيلم، الذى حظى بإعجاب الكثير من الحضور، ومشاهدى المهرجان، المعروض فقط وحصرياً على «dmc».

حسين فهمي يخصص 4 مقاعد لذوي الهمم

وفى لفتة إنسانية، حرص الفنان حسين فهمى على اصطحاب عدد من ذوى الهمم على السجادة الحمراء، مؤكداً أنهم من أبطال الأولمبياد الخاصة، مضيفاً أن المهرجان يهتم بذوى الهمم، وقدم لهم 4 مقاعد، وخصص لهم طرقاً مناسبة للمرور داخل قاعات المهرجان ومشاهدة الأفلام بسهولة.

ووجّه الفنان حسين فهمى، رئيس الدورة الحالية لمهرجان القاهرة السينمائى، الشكر للحكومة والدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، على دعم مهرجان القاهرة السينمائى قائلاً: «أشكر وزارات الخارجية والداخلية والشباب والرياضة، وهيئة تنشيط السياحة والهيئة العامة للاستعلامات، حيث لا تزال هناك أجيال وأجيال تستمر وتتقدم فى صناعة السينما المصرية».

مشاعر مختلطة ما بين الدموع والفرحة سيطرت على المكرَّمين أمس الأول بالدورة الـ44، حيث كرم الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الفنانة لبلبة، وأهداها جائزة الهرم الذهبى لإنجاز العمر، ووجهت لبلبة الشكر لبلدها مصر ود. نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والفنان حسين فهمى، قائلة: «أشكر جمهورى اللى شجعنى من وأنا طفلة، الذى ينقص اليوم هى والدتى، التى كانت دائماً فى الكواليس تشجعنى فى كل عمل مسرحى قدمته، وكل عام كانت تقول لى إنتى هتتكرمى فى مهرجان القاهرة السينمائى، ولكن لم يكن يحدث، واليوم حققت أمنيتها وهى مش موجودة وأنا بتكرم»، كما احتفلت مع جمهورها بعيد ميلادها من خلال الغناء لها.

نيللى كريم تسلم كاملة أبوذكرى جائزة فاتن حمامة للتميز

بينما قامت الفنانة نيللى كريم بتسليم درع تكريم للمخرجة كاملة أبوذكرى، حيث إنها حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز، ومن جانبها عبّرت المخرجة كاملة أبوذكرى عن سعادتها الكبيرة بالتكريم قائلة: «سعيدة بهذا التكريم، خاصة أن المخرج شريف عرفة حصل عليه، وهو أستاذى فى المقام الأول، شريط ذكرياتى بأكمله مرّ من أمامى، فمشوار عمرى كله قضيته فى السينما»، مضيفة: «هناك عشق وحب كبير لمهرجان القاهرة، وكل التقدير لكل من شاهدت له فيلماً ومشهداً مميزاً وتعلمت منه شيئاً، لكل شخص وقف بجانبى مثل عاطف الطيب، أحمد زكى، نور الشريف ومحمد خان وغيرهم».

وتابعت: «كل التقدير والامتنان لكل فنان شفت له مشهد حلو أو قدمنى أو علمنى، منهم عاطف الطيب، نادر جلال، محمد خان، أحمد زكى، نور الشريف، وناس كتير قدمت لى دعم ووقفت فى ضهرى وكبّرتنى، وبشكر بنتى وجوزى اللى تاعباهم معايا ومجنناهم، وبشكر أمى وأبويا اللى لولاهم ماكنتش وقفت هنا».

حسين فهمى: المهرجان قلل من استخدام البلاستيك بالتزامن مع مؤتمر المناخ

وحرص الفنان حسين فهمى على دعم مؤتمر قمة المناخ، مؤكداً من خلال كلمته بمهرجان القاهرة السينمائى، أن المهرجان يتماشى مع مؤتمر المناخ من حيث تقليل استخدام البلاستيك، واستعمال السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.