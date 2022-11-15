تشييع جثمان الطفل ضحية الـ«كولدير» بسوهاج.. دفع حياته ثمنا لرشفة ماء

شيع أهالي مركز جرجا بمحافظة سوهاج، جثمان طفل عمره 10 سنوات، توفى صعقًا بالكهرباء عندما حاول أن يشرب من أحد مبردات الكهرباء بالشارع «كولدير» لتصيبه صاعقة كهربائية أودت بحياتة، وصرحت الجهات المختصة بدفن الجثمان وتسليمة لذوية من مشرحة مستشفى جرجا المركزي.

تفاصيل الحادث

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقي إشارة من مستشفى جرجا المركزي بوصول الطفل «محمد، ع»، 10 سنوات طالب بالصف الرابع الابتدائي جثة هامدة إدعاء الصعق بالكهرباء.

الانتقال لموقع الحادث وتحرير محضر

وبالانتقال لموقع البلاغ وسؤال والده المدعو «عطا، أ» 47 عامًا، أفاد بأن نجله توفى صعقًا بالكهرباء عند محاولته الشرب من «كولدير» بالشارع، ونفى الشبهة الجنائية، فيما أفاد تقرير الطب الشرعي بأن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة صدمة عصبية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.