تشيع جثمان شخص لقي مصرعه دهسا أسفل عجلات قطار في سوهاج

شيع أهالي محافظة أسيوط جثمان شخص لقي مصرعه أسفل عجلات قطار بمحطة سكك حديد مدينة طما بسوهاج، أثناء مروره من مكان غير مخصص للمشاة، وأفاد التقرير الطبي بنفي الشبهة الجنائية، لتصرح الجهات المختصة بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

قطار يصدم شخصا

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية، إخطارا من ناظر محطة سكة حديد طما، يفيد باصطدام القطار الإسباني «أسوان – القاهرة» بشخص في محطة طما، وذلك أثناء مروره من ممر غير معد للمشاة، ليفأجىء سائق القطار به فأطلق له جهاز التنبيه، لكنه لم يستجب له فاصطدم به ما أسفر عن وفاته .

الانتقال لموقع الحادث

وانتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير لموقع الحادث، وتبين مصرع «عبد الحكم ع ي ح»، 58 عاما، بالمعاش، ويقيم بمحافظة أسيوط، وأفاد شقيقه «عادل»، 52 عاما، عامل، بمصرع شقيقة أثناء مرورة من مكان غير معد للعبور بمحطة سكك حديد طما.

وأفاد التقرير الطبي للجثمان بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة الاصطدام بجسم صلب، ونفى التقرير الشبهة الجنائية، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.