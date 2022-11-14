مصرع طفل غرقًا بسوهاج.. «سقط في الترعة أثناء اللعب»

لقي طفل بالمرحلة الابتدائية مصرعه غرقا بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، أثناء لهوه أمام المنزل.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنشأة من مستشفى المنشأة المركزي بوصول الطفل «أحمد خ م ن» سن 8 أعوام، طالب بالمرحلة الابتدائية، ويقيم دائرة مركز المنشأة، جثة هامدة»، ادعاء غرق.

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وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع البلاغ وتبين وجود جثمان الطفل، وبسؤال والدته المدعوة «مديحة ف ع ر»، سن 45 عاما، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، أفادت بأنه أثناء لهو ابنها المذكور على حافة الترعة المواجهة للمنزل، انزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته، ونفت الأم الشبهة الجنائية.

تقرير الطب الشرعي

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.