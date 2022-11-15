برنامج «هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن» اليوم: «قمة المناخ تُحارب الغاز القاتل»

عرض برنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة وأمل صالح، على قناة (extra news)، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بمؤتمر قمة المناخ، بعنوان «قمة المناخ تُحارب الغاز القاتل»، وآخر بعنوان «السيسي لنساء العالم: المرأة ستكون أيقونة التغيير في مواجهة تداعيات المناخ».

وهبة: وجود المرأة في الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية «مسؤولية تشاركية»

وقال الكاتب الصحفي عبداللطيف وهبة، إنَّ وجود المرأة في الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ينم عن المسؤولية التشاركية التضامنية بين الجميع، فمثلًا لا يمكن للحكومة العمل بمعزل عن المجتمع المدني أو بقية أفراد الشعب، وخلافه، ولذلك تكون المرأة في سياق ما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي هي مُشارِكة أيضًا في موضوع مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، إذ أنَّه بنسبة 36% من النساء يعملون في مجال الزراعة، فضلًا عن تواجد دور المرأة بشكل كبير في مختلف القطاعات الأخرى والحكومات، لافتًا إلى أنَّ هناك 30 وزيرة في 45 دولة أفريقية.

وأضاف «وهبة»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة وأمل صالح، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ المرأة لها دور كبير للغاية في معالجة ظاهرة التغيرات المناخية، ولا يمكن عزلها أو فصلها عن ذلك، لأن ذلك يمثل تمييز بينها وبين الرجل.