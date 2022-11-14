مقرر «القومي للمرأة» بأسيوط تكشف دور المجلس في تمكين المرأة الصعيدية اقتصاديا

قالت الدكتورة مروة ممدوح كدواني مقررالمجلس القومي للمرأة فرع أسيوط، إن المجلس القومي للمرأة بأسيوط يقوم بالعديد من الأنشطة التي تستهدف التوعية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع ككل من نساء ورجال وشباب وأطفال، مشيرة إلى أن أنشطة التوعية التي يقوم بها المجلس تتمثل في ندوات مباشرة أو حملات طرق الأبواب يقوم من خلالها أعضاء المجلس بالنزول للقرى والنجوع وطرق الأبواب على السيدات بمنازلهم للتحدث معهم بأسلوب سهل وبسيط لتوصيل رسائل التوعية المرجوة والمستهدفة.

الوصول للمواطنين بأماكنهم لنشر الوعي بالقضايا المختلفة

وأضافت كدواني، لـ«الوطن»، أنّ أعضاء المجلس ينزلون أيضًا للمواطنين بالمقاهي والمدارس والهيئات والمؤسسات الحكومية والجامعات؛ لتوصيل الرسائل التوعوية بلغة بسيطة وسهلة، للقضايا المستهدفة كختان الإناث والزواج المبكر وصحة المرأة والتعليم والمشاركة السياسية والزيادة السكانية وكل القضايا التي تهم المجتمع.

دعم التمكين الاقتصادي للمرأة الصعيدية

وأوضحت مقررالمجلس القومي للمرأة فرع أسيوط، أن المجلس يقوم بالعديد من الأنشطة التي تستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة، فيقوم المجلس بعقد دورات ريادة الأعمال بلغة بسيطة وسهلة لتعليم المرأة الصعيدية كيفية إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر: «بنعرف السيدات إزاي يقدروا يحسبوا تكلفة المشروع، وازاي تقدر تفرق بين فلوسها وفلوس المشروع، وفلوسها اللي هتستفيد بيها في البيت مع الأسرة»، إضافة إلى تعليمها كيفية إختيار المشروع المناسب للقرية أو المركز التي تقيم فيه، لافتة إلى استفادة العديد من الفتيات والسيدات من هذه الدورات.

دورات خاصة بالادخار

وتابعت كدواني، بأنّ المجلس يُعد الدورات الخاصة بالإدخار لتعليم السيدات كيفية حساب دخل الأسرة بالكامل، من خلال التعرف على كل الموارد المتاحة للأسرة، وكيفية حساب تكاليف معيشة الأسرة، وكذلك كيفية تحقيق هامش للادخار حتى ولو قدر بسيط، يمكنها الاستفادة منه بأوقات الأزمات أو إقامة مشروع صغير بمشاركة كل أفراد الأسرة.

مشروع «تحويشة»

واستطردت مقررالمجلس القومي للمرأة فرع أسيوط، بأنّه في إطار التمكين الاقتصادي أطلق المجلس القومي للمرأة بأسيوط مشروع «تحويشة»، وهو عبارة عن صندوق يقوم به مجموعة من السيدات داخل القرية يدخرون به المال، ويكون لكل سيدة مشاركة في الصندوق الحق في الحصول على المال حال تعرضها لأزمة أو لرغبتها بإقامة مشروع، مشيرة إلى أن المجلس بذل جهود لربط هذه الصناديق بالبنوك وتم بالفعل تدريب السيدات على آلية الادخار والاستفادة من هذه المدخرات.

التمكين الاجتماعي للمرأة الصعيدية

أما فيما يتعلق بالتمكين الاجتماعي للمرأة، أوضحت الدكتورة مروة كدواني أن المجلس القومي للمرأة يقوم بإصدار الرقم القومي للفتيات والسيدات بالمجان، حيث يقوم المجلس بإعطاء الإستمارة بدون مقابل للسيدات، وبالتعاون مع الأحوال المدنية يتم إرسال مأمورية من مدينة أسيوط إلى القرية أو النجع الذي تتواجد به السيدات والفتيات لتتم كل إجراءات الخاصة بإصدار بطاقة الرقم القومي، ليقوم مندوب بإستلام البطاقات من الأحوال المدنية بمدينة أسيوط ليتم توصيل بطاقة الرقم القومي للسيدات بمنازلهم دون أي تكلفة مادية ودون أن تنتقل السيدات من منازلهم.

وتابعت مقررالمجلس القومي للمرأة فرع أسيوط: «واحنا بنعمل بطاقات الرقم القومي لقينا سيدات سنهم 80 سنة و90 سنة، أول مرة يعملوا بطاقة، لأسباب اقتصادية ولأسباب إجتماعية، لأن فيهم ناس مش قادرين يطلعوا بره القرية بتاعتهم، مش عارفين ازاي يركبوا مواصلات، وفيهم ناس طبعًا لأنهم بيشتغلوا باليومية، لو اتحركت وطلعت بره القرية هتفقد اليومية بتاعتها»، مشيرة إلى أن ما قام به المجلس من إصدار البطاقات إستفاد منه عدد كبير من الفتيات والسيدات.

مكتب شكاوي لحل مشكلات المرأة الصعيدية

وأشارت إلى أنّه متوفر بكل فروع المجلس مكتب شكاوى المرأة به محامية متواجدة بصورة مستمرة لتلقي الشكاوى من السيدات، ويتم إرسال السيدة صاحبة الشكوى لمحامي من المحامين المتطوعين بالمجلس، حيث إنّ المحامي لا يتقاضى أي أجر، ولا تتكلف السيدة سوى رسوم التقاضي بالمحكمة وهي مبالغ بسيطة، مؤكدة أنّ المجلس يشرف بصورة مباشرة على المحامي ويتابع القضية خطوة بخطوة، وحتى بعد إنتهاء القضية وإصدار الحكم يتم متابعة إجراءات التنفيذ مع مديرية الأمن بأسيوط، إضافة إلى التواصل مع المحامي العام الموجود بإطار كل منطقة، إذ أن بعض الحالات تتعرض للعنف، وهو ما يتطلب لوجود سلطة تساعد في عودة الحق وإيقاف العنف.

تعاون مع الجهات لحكومية لتقديم الخدمات للمرأة الصعيدية

وأشارت مقررالمجلس القومي للمرأة فرع أسيوط إلى وجود تعاون بين المجلس ومختلف الجهات الحكومية لتقديم الخدمات للسيدات والفتيات: «ساعات بتجيلنا سيدات عندهم مشكلة صحية فبنتواصل مع مديرية الصحة لتوفير العلاج المناسب، في بعض الأحيان تكون السيدات عندهم مشكلات إجتماعية فنتواصل مع مشيخة الأزهر وجمعية مصر الخير ومجموعة من المؤسسات الحكومية التي تقدم الدعم الاجتماعي بصورة مباشرة وسريعة».

جهة لتلقي شكاوي التحرش

ولفتت كدواني إلى أنّ مكتب المحامي الموجود بالمجلس أصبح جهة لتلقي الشكاوى المرتبطة بالعنف الجسدي، كالتحرش والاغتصاب، وهو ما يمكن السيدة أو الفتاة من التوجه للمجلس لتقديم الشكوى بدلًا من التوجه لأقسام الشرطة، فيقوم المجلس بالتواصل مع النيابة العامة مباشرة، إذ إنّ معظم المتعرضات لهذا النوع من العنف يتكون لديهم خوف من المشكلات التي يمكن أن يتعرضوا لها نتيجة تقدمهم بالشكوى داخل القسم، إضافة لخوفهم من الضغوط التي قد يتعرضوا لها من أهل القرية، أو سطوة المعتدي إذا كان صاحب نفوذ بالقرية، فضلًا عن قضايا العنف الأخرى التي تمكن المكتب من حلها بنفس الطريقة.

وحدة «المرأة الأمنة»

ونوهت الدكتورة مروة بأنّ المجلس بالتعاون مع جامعة أسيوط أنشأ وحدة «المرأة الأمنة» داخل مستشفى المرأة بجامعة أسيوط، لتقديم الدعم الصحي والنفسي لأي فتاة أو سيدة تتعرض للعنف، مشيرة إلى أنّ التقاليد بالصعيد وتحديدًا بالقرى تجعل المرأة الصعيدية لديها مشكلة بالإحتكاك بالأخرين، فقد تكون ماهرة بحرفة معينة ولكنها غير قادرة على التعامل مع الجمهور، لذا تتضمن التدريبات الخاصة بريادة الأعمال المقدمة للمرأة مجموعة من الأفكار للتخلص من هذه المشكلة كمشاركة الزوج أو الأخ أو الأبناء بالتسويق، خاصة إذا كان المشروع مربح فأنه يقوم بدور داعم لها.

مراكب شراعية للتوعية بأهمية الحفاظ على النيل والمياه

وقالت كدواني إنّ المجلس قام بالعديد من الأنشطة للتوعية بقضايا المناخ، وأهمية الحفاظ على البيئة، فقام المجلس بإطلاق حملة للتوعية بأهمية الحفاظ على مياه النيل من التلوث والحفاظ على المياه من خلال مراكب شراعية بالنيل، إضافة للعديد من الندوات، لافتة إلى أنها كانت ضمن اللجنة التنفيذية العليا لإختيار المشروعات الخاصة بـCOP27، وشركاء بالمنصة الخاصة بالمناخ بمحافظة أسيوط، منوهة عن أن المجلس يقوم بالتوعية بالمناخ وأهمية الحفاظ على البيئة والتدريب على زراعة أسطح المنازل والإستفادة منها وورش تعلم إعادة التدوير منذ 3 سنوات.