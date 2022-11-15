تكريم 25 فنانا تشكيليا في ختام ملتقى البرلس التاسع للرسم بكفر الشيخ

كرّم الفنان التشكيلي الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن، منفذ ملتقى البرلس الدولي للرسم، بمحافظة كفر الشيخ، 25 فنانًا تشكيليًا عالميًا من المشاركين بالملتقى في ختام دورته التاسعة.

ومنح «عبد المحسن»، الفنانين التشكيليين العالميين القادمين من 8 دول شهادات تقدير، لجهودهم الملموسة في تحويل مدينة البرلس إلى لوحات فنية رائعة خلال 14 يومًا وهي مدة الملتقى، داعيًا إياهم إلى المشاركة في المتلقي خلال الدورات المقبلة.

مهنة أهالي البرلس

ومن جانبهم، عبّر الفنانون المشاركون في ملتقى البرلس التاسع للرسم عن بالغ سعادتهم بالمشاركة في ملتقى البرلس، والتعرف على ثقافات الأهالي المقيمون في هذه المنطقة والحرف التي يعملون بها مثل «الصيد، وصناعة شباك الصيد، وصناعة المراكب»، مؤكدين حرصهم الشديد على المشاركة السنوية في الملتقى لما لمسوه من طيبة وكرم أهل البرلس.

وتحولت شوارع وجدران ومراكب مدينة برج البرلس الواقعة على البحر المتوسط في شمال محافظة كفر الشيخ، إلى لوحات فنية جميلة وبديعة على يد 25 فنانًا متطوعًا خلال الدورة التاسعة من ملتقى البرلس الدولي للرسم على الجدران والمراكب 2022م، والذي استمر خلال الفترة من 1 حتى 14 أكتوبر 2022م، بتنفيذ مؤسسة الفنان التشكيلي الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن للثقافة والفنون.