25 فنانا تشكيليا يودعون «ملتقي البرلس للرسم» بجولة على شاطئ المتوسط

أجرى 25 فنانًا تشكيليًا قادمين من 8 دول عربية وأجنبية، للمشاركة في ملتقى البرلس التاسع، للرسم على الحوائط والمراكب بمحافظة كفر الشيخ، جولة على شاطئ البحر المتوسط بشمال المحافظة، توديعًا للملتقى في آخر يوم له.

وحرص الفنانون على التقاط الصور التذكارية خلال جولتهم على شاطئ البحر المتوسط والسير في الماء، والجلوس علي الرمال السوداء، التي تتمتع بها محافظة كفر الشيخ، معربين عن سعادتهم بتواجدهم في مدينة البرلس المعروفة بـ«أرض البطولات».

الطبيعة الساحرة لمدينة البرلس

من جانبه، قال الفنان التشكيلي الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن، منفذ ملتقى البرلس للرسم، لـ«الوطن»، إنّ 25 فنانًا تشكيليًا حرصوا علي توديع الملتقى بتنظيم جولة لشاطئ البحر المتوسط بمركز البرلس، مشيرًا إلى أن الوفد أبدى سعادته بالجمال الساحر والطبيعية الخلابة للمدينة، مبدين حرصهم على المشاركة في الملتقي العام القادم.

الرسم على الجدران والمراكب

وأضاف«عبد المحسن»، أن الفنانين التشكيلين قاموا بأعمال الرسم على جدران ومراكب البرلس، وتحويلها إلى لوحة فنية خلال 14 يومًا، مدة ملتقى البرلس التاسع للرسم علي الحوائط والمراكب بمحافظة كفر الشيخ، لافتًا إلى أنه سينظم حفلًا لتكريم المشاركين في الملتقي، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جدير بالذكر، أن ملتقى البرلس للرسم على الحوائط والمراكب بمحافظة كفر الشيخ، انطلق لأول مرة عام 2014، وتُنفذه مؤسسة الفنان التشكيلي الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن للثقافة والفنون والتنمية، ومستمر سنويًا حتى وصل إلي عامه التاسع.