اختتام ورشة عمل عن الإسعافات النفسية للطفل في أسيوط

اختتم المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة أسيوط، ورشة عمل عن الإسعافات النفسية الأولية للطفل التي استمرت 3 أيام بالتنسيق مع جمعية الطفولة والتنمية لتفعيل دور اللجان الفرعية لحماية الطفل بمراكز المحافظة، وذلك بحضور الدكتورة منار كامل، مدير وحدة الطفل بالمحافظة ومديري الوحدات بالمراكز.

الإسعافات النفسية الأولية للطفل

وقالت منار كامل، مدير وحدة الطفل بمحافظة أسيوط، في تصريحات لها، إن الورشة عقدت على مدار 3 أيام بمقر مركز التدريب بالمركز الصحي بمدينة أسيوط، وقدمت الدكتورة نشوى على محاضرة الورشة، حيث تناولت عدة محاور للإسعافات النفسية الأولية للطفل حول القضايا التي تؤثر سلبياً على الأطفال مثل التنمر والتحرش بكافة أشكاله والعنف الأسري وغيرها وكيفية التعامل مع الأطفال وضرورة متابعة سلوكياتهم وفهمها بشكل صحيح ومساعدة الأطفال على مواجهة تلك الانتهاكات، وشددت على ضرورة دعم الطفل وتوجيهه نحو فهم السلوكيات الخاطئة التي يجب ألا يسمح بها ورفضها.

تنشيط الوحدات الفرعية بالمراكز

وأضافت مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بأسيوط أنها بعد الورشة جرى عقد اجتماع لرؤساء الوحدات الفرعية بالمراكز وأعضاء وأخصائيي اللجان لتوجيه بعض التوصيات، حيث شددت على ضرورة توحيد الجهود والعمل الجماعي باللجان الفرعية في القضايا التي يتم الإبلاغ عنها والوقوف على أسبابها وسرعة التوجه لحلولها بشكل سريع ومنظم كما نوهت على التعاون والتنسيق مع الهيئات المسؤولة التي يتم التعاون معها لسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لإنقاذ الأطفال على كافة الأصعدة.