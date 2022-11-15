الأمم المتحدة: «COP 27» يستهدف سد الفجوة بين التعهدات والتمويل الفعلي

قال رئيس الدورة 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، «تشابا كوروشي»، إنّ «كوب 27» يستهدف سد الفجوة بين التعهدات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية وتنفيذ تلك التعهدات، من أجل خفض الانبعاثات وتحسين تدابير التكيف وعلاج الخسائر والأضرار وتعهدات بزيادة التمويل، وكل هذه النقاط ينبغي تنفيذها، لافتا إلى أن القمة هي الأولى من نوعها، وهناك صلة وثيقة بين المياه والمناخ.

وأضاف: «شعار الدورة 77 للأمانة العامة كان الاستدامة والتضامن والعلم، وأنا على يقين من أن تفكيرنا ومبادراتنا وأعمالنا ينبغي أن تسترشد بأدلة علمية، فمنذ عدة أسابيع بنيويورك تم إجراء مشاورات مع الأطراف المعنية وحضرها أكثر من 200 عالم وجهات بحثية».

وتابع خلال حديثه بفاعليات قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 27»: «بفضل العلم لدينا مجموعة من الأدوات من أجل تحويل التزاماتنا إلى واقع وترجمتها إلى حقائق، وتوجد مبادرتان مهمتان للغاية بينها مبادرة المياه والغذاء من أجل تنمية مستدامة، وسيمتلئ هذا الكأس بالمياه حينما نتغلب على الحوارات الإجرائية ويتم التركيز على فئة التصدي للتحول من أجل تحقيق مسار آمن بشأن المياه والتنمية».