الإعلامي يوسف الحسيني: إيه إحساس الإخوان بنجاح مصر في استضافة قمة المناخ؟

طرح الإعلامي يوسف الحسيني، سؤالا في بداية تقديمه حلقة اليوم من برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، قائلا: «إيه هو إحساس جماعة الإخوان الإرهابية وإعلامها بالنجاح اللي مصر حققته في شرم الشيخ؟».

نجاح مصر في استضافة COP27 بشهادة 120 رئيسا

وأضاف يوسف الحسيني، أن نجاح قمة المناخ COP27 له أكثر من عامل وزواية؛ منها النجاح الفائق للتنظيم بشهادة 120 رئيس دولة زاروا شرم الشيخ، والوفود المصاحبة لـ 197 دولة، فالكل أجمع أن تنظيم القمة فائق ورائع.

وتابع: «يا ترى الإخوان لما راهنوا على فشل مصر في تنظيم قمة المناخ بهذا الحجم، وده أول جول أحرزته مصر، وأول لطمة على أقفية الإخوان».

وواصل: «يجي يقولك مصر بتصرف على القمة، فتطلع الأمم المتحدة إنها هي اللي بتصرف على القمة لأن الأمم المتحدة هي المنظمة على أرض مصر، ويترك لمصر التنظيم والفعاليات وغيرها، والأمم المتحدة عليها المبالغ، ودة تاني جول».

واستكمل: «تالت نجاح، لما تيجي تشوف إزاي تحولت القمة من قمة التوصيات 26 مرة إلى تنفيذ لأول مرة، ورابع نجاح لما تشوف مصر واخدة أفريقيا على عاتقها وتحاول أن تصل بها إلى الهدف وهو أفريقا قارة نظيفة وحديثة واقتصادها متطور».

حياة كريمة تحولت من مبادرة مصرية لقارية

ولفت: «النجاح الخامس يتمثل في حياة كريمة المصرية الخالصة التي تبدأ في التحول إلى مبادرة قارة، إذ تتبناها دول القارة، التي طلبت الخبراء المصريين والمتطوعين لنقل التجربة».

وأفاد بأن النجاح السادس في استضافة مصر لقمة المناخ، يتمثل في المباحثات السياسية التي تمت بين رؤساء وقادة الدول مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشكل التواصل معه والحديث والمودة والترحاب وكل الاحترام معه.