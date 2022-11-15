سؤال برلماني حول تزايد إصابات طلاب المدارس بنزلات برد وأمراض تنفسية

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بسؤال إلى وزير الصحة بشأن تزايد الإصابات بين طلاب المدارس بنزلات برد شديدة تصيب الجهاز التنفسي ولها نفس أعراض كورونا ومتحور أوميكرون.

شكاوى عديدة

وقال النائب أحمد مهني في سؤاله: «هناك شكاوى عديدة بشأن إصابة الطلاب في المدارس خاصة الأطفال بنزلات برد وارتفاع في درجة حرارة الجسم مع أعراض فيروس كورونا فما هو دور وزارة الصحة؟، وهل هناك تطعيمات معينة؟».

وأضاف النائب: «هناك حالات اشتد عليها المرض وأثر بشكل كبير على الجهاز التنفسي مما أدى في بعض الأحيان لدخول المستشفيات»، وطالب النائب أحمد مهني بضرورة تنفيذ وزارة الصحة حملات توعية بشأن آلية التعامل مع الإصابة وتوزيع نشرة صحية على المدارس توضح طرق التعامل مع الحالات التي تظهر بين الطلاب.

تحرك برلماني

يشار إلى أن هذا السؤال يعد التحرك البرلماني الثاني بشأن انتشار عدوى تنفسية بالمدارس، وسبقه النائب فريد البياضي بأداة رقابية في ذات الموضوع.