عاجل.. ضبط 107 أطنان أرز خلال حملة تموينية ضد محتكري السلع في كفر الشيخ

تمكنت حملات تموينية في محافظة كفر الشيخ، من ضبط كميات كبيرة من الأرز الشعير والأبيض، في مراكز «دسوق، وقلين، وسيدي سالم، ومطوبس»، وذلك تحت إشراف المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ومن جانبه، صرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، بأن هذه الحملات تأتي في إطار محاربة احتكار السلع وخاصة الأرز الشعير والأبيض وتنفيذًا للقرارات والتوجيهات الوزارية في هذا الشأن.

شن حملة رقابية مكبرة

وأضاف «الهابط»، أن المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، وجه بتشكيل حملة تموينية بكل من مركز دسوق، ومركز قلين، ومركز سيدى سالم، ومركز مطوبس، وأسفرت عن ضبط 88 طنًا و985 كيلوجرام أرز شعير، و18 طنًا و500 كيلو جرام أرز أبيض، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

يأتي ذلك، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالقيام بحملات مفاجئة لمواجهة محتكري الأرز الشعير، بالتنسيق مع اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، ومديرية ومباحث التموين، للرقابة والمرور على مخازن ومضارب الأرز، لضبط المخالفين ومنع احتكار السلع الغذائية، وضبط الأسعار في الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.