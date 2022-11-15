رفع كفاءة محطات مياه سوهاج بالجهود الذاتية.. وتقليل معدل استهلاك الكهرباء

بدأ فريق ترشيد الطاقة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج، أعمال المراجعة لمحطتي توسعات مياه جرجا ودار السلام المطورة؛ لرفع كفاءة الأداء التشغيلي لمحطات المياه.

توسعات محطة جرجا

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن نتائج أعمال المراجعة الهيدروليكية والكهربائية بمحطة توسعات مياه جرجا السطحية، أسفرت عن القيام بتنفيذ أعمال رفع كفاءة عدد 2 وحدة رفع مياه بتكلفة تبلغ 191 ألف جنيه ساهمت في تحقيق زيادة الإنتاجية من 112 لترا لكل ثانية إلى 180 لترا لكل ثانية مع تقليل القدرة الكهربائية المستهلكة من161 كيلو وات إلى 147 كيلو وات، لافتًا إلى أن تلك الأعمال تساهم في تحقيق وفرة مالية تقدر بحوالي 1.2 مليون جنيه سنويا.

رفع كفاءة محطة مياه دار السلام

وأشار المهندس أحمد صلاح رئيس فريق ترشيد الطاقة، إلى أنه تمت أعمال المراجعة لمحطة مياه دار السلام المطورة، والتي نتج عنها زيادة إنتاجية المحطة من 110 لترات لكل ثانية إلى 166 لترا لكل ثانية وتقليل معدل استهلاك الطاقة الكهربائية وذلك من خلال أعمال رفع كفاءة عدد 3 وحدات رفع مياه بتكلفة تبلغ 181 ألف جنيه.

ومن الجدير بالذكر، أنه تم تشكيل ثلاث فرق لتنفيذ أعمال المراجعة الشاملة لكفاءة استهلاك الطاقة بجميع محطات مياه الشرب للمساهمة في رفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاج وترشيد الطاقة.