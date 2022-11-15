برنامج «8 الصبح» يشيد بملف «الوطن» عن تقليل الانبعاثات وقمة المناخ

أشاد برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلاميتين آية جمال الدين، وأسماء يوسف، بملف جريدة «الوطن» عن تقليل الانبعاثات وقمة المناخ.

ثانى أكسيد الكربون هو الغاز الأشهر والأهم

ومن بين كل غازات الاحتباس الحرارى المسؤولة عن التغيرات المناخية بآثارها الخطيرة التي تهدّد مستقبل البشرية، يبقى ثانى أكسيد الكربون هو الغاز الأشهر والأهم، حسب تأكيدات الخبراء الذين يشيرون إلى أنه يمثل النسبة الأكبر بينها، هذا فضلاً عن أنه يتبقى فى الغلاف الجوى لفترات تصل إلى 20 ألف سنة، وهو ما جعله ضيفاً ثقيلاً فى كل مؤتمرات الأمم المتحدة المعنية بالتغيّرات المناخية، وآخرها مؤتمر شرم الشيخ «COP27» المنعقد فى مصر الآن.

دعم جهود التشجير وزراعة الغابات التي تعتبر مصائد طبيعية

ورجح مراقبون، أن تشهد القمة التي تستضيفها مصر نيابة عن قارة إفريقيا، تقدّماً أكبر على صعيد الضغط على الدول المسبّبة لانبعاثات الكربون، للحد منها، ودعم جهود التشجير وزراعة الغابات التي تعتبر بمثابة مصائد طبيعية تختزن هذا الغاز القاتل وتمنحنا بدلاً منه الأكسجين أو الحياة.

كما يرجح المراقبون وفق برنامج «8 الصبح»، المضى خطوات لتنفيذ حلول تحفيزية وغير تقليدية لتحويل نسب خفض الانبعاثات الضارة إلى «سندات» قابلة للتداول فى البورصة، بما يمكن أن يعود بمزيد من النفع على البلدان الأكثر تضرّراً من التغيرات المناخية، وفى مقدمتها مصر وبقية الدول الإفريقية.