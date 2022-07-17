متحور كورونا الجديد يؤثر على الجهاز التنفسي وليس الرئة.. اعرف أبرز أعراضه

قال مصدر باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنَّ المتحوّر الجديد من كورونا تأثيره يكون فقط على الجهاز التنفسي وليس الرئة، كما هو الشائع في المتحوّرات السابقة لفيروس كورونا.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّ العرض الشائع للمتحوّر الجديد من كورونا هو التهاب الحلق وفي حال الإصابة بالتهاب الحلق لابد من تأكّيد إصابتك بالمتحوّر الجديد من فيروس كورونا، وارتفاع درجة الحرارة لم يعد السمة الأساسية لأعراض فيروس كورونا أو المتحورات الجديدة للفيروس.

متحور كورونا الجديد

وتابع المصدر، أنَّ سلبية المسحة مع وجود أعراض الإصابة لا تنفي وجود كورونا، بل يجب التعامل مع هذه الأعراض على أنَّها إصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أهمية العزل المنزلي فى هذه الحالة لحين العرض على الطبيب المختص.

وتوقع أنَّ تكون ذروة الموجة الجديدة من فيروس كورونا خلال 4 أسابيع من الآن، مشددًا على وجوب اتخاذ جميع لابد من اتخاذ كل الاإحتياطات اللازمة للتعامل مع كورونا والمتحور الجديد له.

أعراض متحور كورونا الجديد

ولفت المصدر، إلى أنَّ دور البرد المنتشر حاليًا أحد أعراض لفيروس كورونا، ناصحًا المصابين بالذهاب إلى مستشفيات الحميات أو الصدر إذ أنها مجهزة لاستقبال كل الحالات المرضية، مشيرًا إلى قدرة الفريق الطبي على تشخيص الحالات المصابة بفيروس كورونا خلال ربع ساعة فقط، وهي الخبرة التي تمّ اكتسابها خلال جائحة فيروس كورونا، متابعا «لا داع للخوف أو القلق وما على المواطنين سوي الاطلاع على مستجدات الفيروس من خلال وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية».

وعن تغير بروتوكول علاج كورونا بالتزامن مع متحوّر كورونا الجديد، قال المصدر إنَّ بروتوكول علاج كورونا ساهم كثيرًا في رفع معدلات الشفاء ولا يوجد حتى الآن أي طارئ يستدعي التغير، وفي حال وجود أي طارئ يستدعي إضافة أي أدوية جديدة سيتمّ الإعلان بشكل فوري.